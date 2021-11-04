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Пискарев заявил, что Дума не получала предложений о геномной регистрации всех россиян

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В Государственную думу не поступали предложения о распространении геномной регистрации на всех граждан России, а также мигрантов. Об этом заявил глава профильного комитета ГД Василий Пискарев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении нижней палаты парламента находится только принятый в первом чтении в декабре 2020 года законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

Депутат подчеркнул, что в случае поступления таких предложений они должны быть тщательно изучены экспертами и правоведами.

Геномная регистрация предполагает взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», принятым в 2008 году.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов. В ведомстве уточнили, что данные предложения связаны с ростом количества преступлений, совершенных приезжими.

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