Пискарев заявил, что Дума не получала предложений о геномной регистрации всех россиян

В Государственную думу не поступали предложения о распространении геномной регистрации на всех граждан России, а также мигрантов. Об этом заявил глава профильного комитета ГД Василий Пискарев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на рассмотрении нижней палаты парламента находится только принятый в первом чтении в декабре 2020 года законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

Депутат подчеркнул, что в случае поступления таких предложений они должны быть тщательно изучены экспертами и правоведами.

Геномная регистрация предполагает взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», принятым в 2008 году.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов. В ведомстве уточнили, что данные предложения связаны с ростом количества преступлений, совершенных приезжими.