Суд в Петербурге арестовал администратора Telegram-канала про Белоруссию

Василеостровский районный суд в Санкт-Петербурга арестовал до 10 декабря администратора Telegram-канала «Витебск 97%» Яну Пинчук, объявленную в розыск в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции женщины. Она обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 1 ст. 361-1 (Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма) Уголовного кодекса Белоруссии.

По данным следствия, в прошлом году Пинчук «с целью возбуждения социальной вражды» опубликовала в Telegram-канале посты, в которых содержится негативная оценка правоохранителей, политиков и иных групп лиц, «объединенных по иным социальным признакам». Также она разместила текстовые сообщения, связанные с экстремистскими материалами.

В сентябре граждане Белоруссии была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии признало экстремистским формированием интернет-ресурсы «Белсата».