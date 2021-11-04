Ветеран Второй мировой войны завещал свое тело науке, но его вскрыли на шоу за $500

Ветеран Второй мировой войны Дэвид Сондерс, который умер от коронавируса и пожертвовал свое тело науке, был препарирован перед людьми на шоу с входным билетом в 500 долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело 98-летнего пенсионера из Батон-Ружа в Луизиане вскрыли и изучили на мероприятии в зале отеля Portland Marriott в Портленде.

Зрители пришли на шоу, организованное группой под названием «Наука о смерти» по программе «Странности и курьезы».

Вскрытие прошло для всех представителей общественности и не было ориентировано исключительно на ученых.

92-летняя вдова Сондерса Элси, узнав, что произошло с телом ее мужа после смерти, была шокирована.

В частности, жена осудила прошедшее шоу, где тело ветерана вскрывали перед зрителями за деньги и показывали «словно кусок мяса».

В дальнейшем Элси может подать в суд на частную компанию, которой было пожертвовано тело мужа в научных целях. В настоящий момент точно неизвестно, почему фирма, базирующаяся в Лас-Вегасе, поступила таким образом с телом ветерана и нарушила условия.

На тайной видеозаписи, снятой журналистом под прикрытием, было видно, что Сондерса вскрывали под прожекторами, как правило используемых для корпоративов и свадеб.

Ранее сообщалось, что СК проверит выставку с настоящими трупами в Москве.