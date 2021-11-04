Исследователи назвали наиболее «любвеобильные» регионы

Крым и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг по «индексу любви» — эмоциональному состоянию местных жителей. Такие результаты исследования Brand Analytics опубликовало РИА «Новости».

При составлении рейтинга специалисты изучили сообщения в социальных сетях и других онлайн-площадках, сделанные на русском языке от первого лица в настоящем времени в период с 6 по 17 октября 2021 года . Из 817 тыс. подходящих под критерии исследования сообщений 82,42% были написаны о любви, а 18,56% — о ненависти.

В первую пятерку вошли Крым, ЯНАО, Костромская и Псковская области и Еврейская автономная область. В конец списка попали Якутия и Магадан.

Параллельно с составлением рейтинга регионов, исследователи выделили наиболее «любвеобильные» и «токсичные» социальные сети. Любви оказалось больше в Instagram (90%), «Одноклассниках» (86%) и Facebook (84%). Наименьшее число «любвеобильных» сообщений оказалось в Twitter (72%).

В соцсетях о любви чаще писали люди старше 55 лет и младше 18 лет. Реже об этом публиковали сообщения пользователи от 18 до 34 лет.

Ранее «Газета.Ru» рассказалао том, какие книги чаще всего читали россияне за последнее время.