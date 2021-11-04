Девушка Хованского рассказала о проблемах со здоровьем у блогера

Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова заявила, что у него есть проблемы со здоровьем, в том числе с циркуляцией крови. Об этом она рассказала в эфире «Говорит Москва».

До этого суд продлил срок заключения Хованскому на два месяца.

«Чувствует себя неважно, проблемы с кровообращением. У него были проблемы с печенью и щитовидкой. Что конкретно сбоит — мы не знаем», — объяснила Нелюбова.

Она считает, что надо проводить обследование Юрия.

«В СИЗО ему пытаются помочь, насколько мне известно, но в детали лечения он не вдавался», — сказала Мария.

В настоящий момент Хованский настроен очень пессимистично и ни на что не надеется.

«Никаких следственных действий не происходит, но суд все продлевает и продлевает арест», — добавила девушка блогера.

Юрия Хованского задержали 9 июня. Поводом для возбуждения уголовного дела против блогера стала песня о теракте на Дубровке, исполненная им на одном из стримов. Сам Хованский утверждает, что тот стрим прошел еще до появления статьи, по которой он проходит обвиняемым.

Также депутат Государственной думы Василий Власов сообщил «Газете.Ru», что пытается добиться для своего бывшего помощника домашнего ареста.