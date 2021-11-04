Природный пожар в Магаданской области локализован

Сотрудники пожарной службы спустя сутки локализовали природный пожар в тундре в Магаданской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что распространение пламени было остановлено. В настоящее время населенным пунктам ничего не угрожает.

По данным МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы. Беспилотники исследуют ситуацию с пожаром с неба. В тушении огня задействованы свыше 50 человек и 10 единиц техники.

Накануне, 3 ноября, сообщалось, что природный пожар охватил 360 гектаров в 15 километрах от поселка Армань в Магаданской области. В двадцатиградусный мороз загорелась сухая трава, пламя быстро распространялось из-за сильного ветра.

В Авиалесоохране отмечали, что ситуация с природным пожаром в ноябре для Магаданской области уникальная, так как обычно в это время тундра засыпана снегом. Всего было зафиксировано несколько очагов возгорания. Близлежащие населенные пункты от пламени не пострадали.