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Ночь на 4 ноября в Москве стала второй по теплу за более чем 70 лет

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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Прошедшая ночь в столице по теплу оказалась на втором месте с 1948 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам метеоспециалиста, ночь на 4 ноября уступила по температурным значениям только прошлому году.

«Минувшей ночью в Москве, оказавшейся в теплом секторе дождливого циклона, оберегающего воздух от охлаждения, минимальная температура на основной городской метеостанции ВДНХ не опустилась ниже +7,3°С, что для 4 ноября является самым высоким показателем за вторую половину XX века», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что годом ранее в это время столбики термометров москвичей показывали значения в +7,8°С.

Синоптики ожидают аномально снежную и холодную зиму в России. В Москве, например, высота сугробов превысит норму на 25%

Ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу, 5 ноября.

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