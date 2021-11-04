Титов предложил разрешить использовать в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

Россия должна разрешить использовать все вакцины от коронавируса, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не дожидаясь встречных предложений Запада. Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов, передает РИА «Новости».

«Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — отметил он.

По его словам, можно «посчитаться» и предъявить друг другу претензии после того, как COVID-19 отступит, но не сейчас.

ВОЗ одобрила вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

Ранее сообщалось, что иностранные дипломаты, привитые незарегистрированными в России вакцинами, не могут получить QR-коды.

В МИД РФ на это ответили, что ведомство совместно с правительством Москвы последовательно реализует долгосрочную программу вакцинации дипкорпуса препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».