Найден второй самописец разбившегося под Иркутском самолета Ан-12

Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил, что на месте падения самолета Ан-12 под Иркутском нашли второй бортовой самописец. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, речевой самописец был изъят, а параметрический находится в хвостовой части самолета.

Ранее представитель авиаузла сообщил, что на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 должны были быть не семь, а девять человек.

В среду самолет, который следовал из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».

По данным источника, знакомого с ходом расследования, ледяной дождь спровоцировал падение самолета Ан-12 под Иркутском.

Сопутствующими факторами могли стать перегруз и неверная центровка груза самолета. Также наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла.