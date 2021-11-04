Дерматолог Климкина рассказала об участившейся побочке COVID-19

Дерматолог-трихолог Елена Климкина рассказала, что выпадение волос стало одним из самых частых последствий перенесенного коронавируса. Слова врача приводит РИА «Новости».

Эта побочка проявляет себя не сразу — она может появиться через один–два месяца после выздоровления, уточнила врач. При этом, как правило, по словам Климкиной, «постковидная» алопеция наступает внезапно , что часто вызывает панику у пациентов.

«Пациенты все чаще стали обращаться с жалобами на прорежение и выпадение волос на коже головы. Причина в том, что во время заболевания коронавирусом страдает весь организм, причем как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для ее лечения», — пояснила Климкина.

Если вы переболели коронавирусом и столкнулись с вышеописанной проблемой, Климкина рекомендует как можно скорее обратиться к специалисту, который проведет необходимые анализы и установит причину или комплекс причин выпадения волос.

Ранее вирусолог, профессор Петр Чумаков заявил, что для прошедших вакцинацию от коронавируса нет категорического запрета на употребление алкогольных напитков.