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Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в некоторых регионах

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале следующей недели ожидается аномально теплая погода. Об этом он рассказал ТАСС.

«Очень теплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17°C ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели», — сказал синоптик.

Вильфанд добавил, что на западе Красноярского края будет температура составит от четырех до шести градусов тепла, а Якутске ожидает 16-20°C мороза.

Ранее синоптик предупредил москвичей о возвращении дождей. По словам метеоспециалиста, дожди ждут горожан и в четверг, 4 ноября и пятницу, 5 ноября. В эти дни столбики термометров москвичей покажут больше +10°C.

Также сообщалось, что «сентябрьская» погода с температурой на 5-10°C выше нормы продержится в Москве минимум до 10 ноября. По словам синоптика, в четверг в Москву придет южный воздух, а температура будет близка к рекордным значениям в ближайшие два дня – около 12…13°C. Вильфанд отметил, что это «очень высокие температуры, это впечатляюще».

Он добавил, что в субботу и воскресенье температурный фон будет выше нормы на 7…8°C — дневная температура будет в диапазоне +5…10°C.

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