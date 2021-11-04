Пассажиры поезда в Эстонии рассказали о пьяных солдат НАТО, которых тошнило в вагоне

В Эстонии пассажиры поезда пожаловались на пьяных французских солдат батальона НАТО, которые едва стояли на ногах. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

«Солдаты союзников облевали весь поезд Elron. Кое-кто едва стоял. Ходили попеременно блевать», — рассказал очевидец. Он добавил, что помимо туалета солдат рвало прямо в проходах поезда.

Портал пишет, что солдаты возвращались после увольнения на поезде из Таллина в военный городок Тапа. Представитель Elron Катрин Кулдеркнуп подтвердила информацию о случившемся и добавила, что солдат НАТО ждала на станции военная полиция.

В пресс-службе французского батальона североатлантического альянса рассказали, что перебрал с алкоголем только один солдат. Сообщается, что к виновному и старшему группы применили меры дисциплинарного воздействия.

Ранее СМИ сообщили о ДТП с участием автомобиля британских военных в Эстонии.