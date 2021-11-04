В Подмосковье Mercedes на пешеходном переходе сбил женщину с детьми и скрылся

В Московской области на пешеходном переходе автомобиль Mercedes

сбил троих человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

На улице Березовая в Ленинском городском округе города Видное водитель Mercedes на пешеходном переходе совершил наезд на женщину и двоих детей.

В полиции уточнили, что наезд был совершен, когда автомобиль совершал разворот. Среди пострадавших двухлетний ребенок и 17-летний подросток, подробностей об их ранениях нет.

Водитель скрылся с места ДТП, его ищут. Прокуратура Московской области начала проверка по факту произошедшего.

Ранее экс-глава администрации Ростова-на-Дону сбил пенсионерку и скрылся с места аварии.