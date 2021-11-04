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Вирусолог Чумаков разрешил выпить после вакцинации

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Depositphotos

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков заявил, что для прошедших вакцинацию от коронавируса нет категорического запрета на употребление алкогольных напитков. Об этом пишет URA.RU.

«Обычное количество алкоголя никак не повредит. Я имею в виду несколько рюмок вина. Это никак не может повлиять. Иммунная система работает совершенно независимо от таких факторов», — заявил врач.

Чумаков заявил, что алкоголь в небольших дозах влияет в основном на мозг и печень однако, по его словам, большое количество выпитого все же может негативно сказаться на эффективности вакцины и в целом на функционировании иммунной системы человека.

Вирусолог также же отметил, что качество иммунного ответа может снизиться у тех, кто употребляет алкоголь регулярно, особенно крепкий.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, чего нельзя делать перед ПЦР-тестом.

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