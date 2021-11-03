Лукашенко выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе под Иркутском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким экипажа транспортного самолета Ан-12, который разбился в среду под Иркутском. Об этом сообщается на официальном сайте президента Республики Беларусь.

«С глубокой болью воспринял печальную новость о крушении транспортного самолета белорусской авиакомпании «Гродно» под Иркутском, в результате которого погиб экипаж воздушного судна, состоявший из граждан Беларуси, России и Украины», — говорится в публикации.

От имени белорусского народа и от себя лично президент республики выразил родным погибших членов экипажа слова соболезнования и поддержки в связи с утратой. Лукашенко пожелал родственникам погибших мужества и стойкости в этот трудный час.

Ранее стало известно, что в Белоруссии не будут использовать самолеты Ан-12 до завершения расследования причин крушения летательного аппарата этого типа под Иркутском

В среду самолет, который следовал из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно».