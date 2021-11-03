Диетолог Соломатина назвала продукты, повышающие давление

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление жареного и соленого не только повышает артериальное давление, но и вредит здоровью. Об этом сообщается на сайте телеканала «Москва 24».

Она отметила, что быстрее всего на организм действует соль.

«Это могут быть как явные соли, какие-то маринованные огурчики, помидорчики, соленая рыба, но также и скрытая соль. Те же колбасы, сосиски, обработанное мясо, бекон. Там мы не так сильно чувствуем соль, но ее очень много», — подчеркнула Соломатина.

Жареные блюда также влияют на повышение давления. Но в этом случае эффект происходит постепенно из-за того, что со временем нарушается нормальный ток крови.

По словам Соломатиной, на давление также негативно влияют продукты с консервантами, красителями, усилителями вкуса и содержащие сахар.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева рассказала об универсальной пользе свеклы, но предупредила о вреде этого корнеплода для некоторых людей.

Он подчеркнула, что пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляет рост злокачественных новообразований.