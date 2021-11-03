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Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передали в центральный аппарат СКР

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Пресс-служба правительства Иркутской области

Дело о крушении самолета Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК РФ (Александр Бастрыкин) поручил расследование крушения Ан-12 в Иркутской области следователям центрального аппарата», — говорится в сообщении.

Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ назвали предварительные версии крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность самолета. Следователи в настоящее время рассматривают все эти версии крушения.

В среду самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Он доставлял продукты на Чукотку.

По данным агентства «БелТА» со ссылкой на авиакомпанию «Гродно», в экипаж, предположительно, входили граждане России, Белоруссии и Украины.

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