Ученые сообщили о новом последствии COVID-19 у подростков

В связи с коронавирусом увеличилась распространенность расстройств пищевого поведения (РПП) у подростков и детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на портале Wiley Online Library.

Ученые отмечают, что коронавирус нарушил обычный распорядок дня подростков, вызвал стресс и увеличил их времяпровождения в соцсетях. Это спровоцировало снижение самооценки, что повлияло на недовольство к росту недовольства собственным телом.

Последствием этого может стать нервная и атипичная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание, утверждается в исследовании.

В Каталонии специалисты центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания выяснили, что в 2020 году число людей до 30 лет, страдающих от РПП, увеличилось на 15%. При этом состояние пациентов с уже диагностированным РПП также ухудшилось.

Ранее немецкие ученые выяснили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков.