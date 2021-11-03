Очевидец рассказал об обстоятельствах крушения Ан-12 в Иркутской области

В Иркутской области самолет Ан-12 упал около жилых домов и дороги в поселке Пивовариха. Об этом в беседе c RTрассказал местный житель Олег Кочановский.

Мужчина рассказал, что шел в магазин и заметил пожарную машину и огонь вдоль дороги. В чате поселка жители стали писать о падении Ан-12.

Кочановский подчеркнул, что жители региона не первый год поднимали проблему расположения аэропорта. Авиакрушение подтвердило необходимость поиска решения.

«Это недалеко от аэропорта, недалеко от жилых домов, недалеко от дороги, по которой каждую минуту проезжают автомобили. То есть вопрос о том, что аэропорт нужно переместить, был уже давно, потому что он находится прямо в городе — опасность ежедневная»

Ранее при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха под Иркутском пропал с радаров грузовой самолет Ан-12. Позднее стало известно, что самолет разбился. Все семь человек, находившихся на борту, погибли.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Газета.Ru» подробно рассказывалаоб обстоятельствах трагедии.