Джервудская библиотека Тринити Холла Кембриджского университета объявила о том, что бывший студент бакалавриата вернул исторический атлас XIX века спустя 50 лет просрочки. Об этом сообщается на официальном новостном сайте библиотеки.

Просроченной книгой оказался ценный атлас, изданный Обществом распространения полезных знаний (SDUK). В середине XIX века Общество опубликовало ряд изданий по множеству «полезных» тем, предназначенных для читателей из рабочего класса. Наиболее примечательным был набор относительно недорогих, но качественных атласных карт. Пока Общество не опубликовало свои карты, атласы были предметами роскоши, предназначенными для библиотек дворян и купечества. Карты SDUK были призваны привлечь широкую аудиторию и быть доступными. Они являются одними из самых точных и хорошо продуманных карт того времени.

В атласе, полученном в библиотеке, показаны карты колониальных владений Британской империи в 1856 году, в числе которых очень подробные карты Индии и Канады.

Джервудская библиотека обычно штрафует примерно на 20 пенсов за каждый день просрочки книги, в связи с чем общая сумма штрафа составляет £3000. Тем не менее, в последние три года был объявлен мораторий на выписывание штрафов студентам.

«Это действительно тот случай, когда поздно лучше, чем никогда!» — сообщил благодарный библиотекарь.

Тем временем в захваченном организацией «Талибан (организация запрещена в России)» Кабуле закрылось около 95% всех библиотек.