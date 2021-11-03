Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для образовательных учреждений

Роспотребнадзор решил продлить действие санитарных правил для образовательных организаций в условиях распространения COVID-19 до 2024 года. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в школе за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. При этом расписание занятий и перемен требуется составлять так, чтобы минимизировать контакты между учениками. Также запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

Ранее в Москве стартовал проект по экспресс-тестированию на коронавирус школьников.

Тестирование проводится среди учеников раз в две недели. Как пояснила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, власти делают все, чтобы избежать таких крайних мер, как переход на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что часть школьников перешла на дистанционное обучение в Оренбурге, Саратовской области, Башкирии, Якутии, Екатеринбурге, Абакане, Тюменской области и Ижевске.

Из-за введение удаленного режима работы образовательных учреждений в Саратове первоклассник стал единственным учеником, пришедшим в школу.

До этого в Минздраве РФ предупредили, что школьники находятся в группе риска по тяжелой форме коронавирусной инфекции.