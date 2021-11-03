Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 35

Число умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, который первым сообщил об отравлениях в регионе.

«Да, к сожалению, [число умерших] увеличилось до 35», — сказал он.

26 октября сообщалось, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал еще одного обвиняемого по делу об отравлении людей метанолом. Фигуранту инкриминируется ч.3. ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Информация о гибели жителей Свердловской области от отравления метиловым спиртом появилась 16 октября.

По версии Следственного комитета России, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города несколько лиц продали гражданам спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), которая представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.