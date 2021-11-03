Стали известны подробности обстрела машины врача ковидной реанимации

Врачом, чей автомобиль пострадал от обстрела, оказался анестезиолог-реаниматолог городской больницы № 1 Асбеста (Свердловская область) Антон Райковский, сообщает портала E1.RU. со ссылкой на источник.

«Стрельба началась около 22.00, вызвали полицию, во время стрельбы сработала сигнализация на машине, которую обстрелял неизвестный, — рассказал собеседник портала.

По словам источника, помимо машины выстрелили еще в окно процедурного кабинета на втором этаже больницы. Медики сразу же вызвали полицию. Уточняется, что в обстрелянном автомобиле насчитали 18 пулевых отверстий.

По предварительной версии, которую приводит E1.RU., стрельбу устроил муж одной из пациенток, которую не удалось спасти.

«Но у него был конфликт не с тем врачом, машину которого он обстрелял. То есть он просто обознался, потому что анестезиолог-реаниматолог, машина которого попала под горячую руку, ни с кем не конфликтовал», — уточнил источник.

Отмечается, что пострадавший врач написал заявление в полицию, эксперты должны оценить ущерб.

Ранее сообщалось, что в региональном МВД подтвердили факт стрельбы в Асбесте. По словам начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.