Американка, разыскивающая сына и его друга, исчезла при странных обстоятельствах

Жительница Оклахомы Гленда Партон пропала без вести при поисках своего сына Дуэйна Шелби и его друга Джека Граймса. Как сообщает NPR, полиции уже удалось обнаружить тело друга в лесу.

Незадолго до исчезновения Партон камера видеонаблюдения зафиксировала ее разговор с неизвестным мужчиной. Вскоре автомобиль женщины был найден на обочине шоссе недалеко от города Тулса.

По информации полиции, сын женщины и его друг планировали выехать из Оклахома-сити в Техас для посещения ипподрома 22 октября, однако вскоре перестали выходить на связь с родственниками и были объявлены в розыск. Органы правопорядка не исключают версию убийства.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Джека Граймса. Сейчас мы ведем поиски в той местности. где было найдено его тело в поисках других жертв», — сообщил шериф округа Тулса Вик Регалду.

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