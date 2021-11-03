Мужчина спасался от пчел, но упал в озеро и был съеден пираньями

Житель Бразилии пытался убежать от роя пчел, но случайно упал в озеро и был съеден пираньями, сообщает местное издание Estados de Minas.

По информации СМИ, погибший был на рыбалке с двумя друзьями, когда на них напал рой пчел. Пытаясь спастись, товарищи прыгнули в озеро, но, видимо, не знали, что оно кишит пираньями. Однако два человека смогли уплыть в безопасное место до того, как их атаковали хищные рыбы.

Тело рыбака нашли только через несколько дней в четырех метрах от берега. Как сообщают сотрудники полиции, у мужчины была обглодана правая часть лица и разорваны другие части тела. Тело погибшего было передано семье для проведения похорон.

Ранее сообщалось, что женщина нашла в стене своего дома 30 тысяч пчел.