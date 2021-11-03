Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эдгар Запашный назвал экс-чемпиона UFC трепачом за слова о Федоре Емельяненко 11:35
В Москве не зафиксировали превышения концентрации загрязняющих веществ после тумана 11:34
В Госдуме призвали генерала ВСУ брать пример с коллег из США после слов... 11:29
В Филадельфии полицейским запретят останавливать водителей в рамках борьбы... 11:29
В Китае зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом 11:21
WP: власти США обсуждают принцип первого ядерного удара 11:14
Тестами на поддельный сертификат о вакцинации не будут проверять каждого... 11:02
Махачев поднялся на одну строчку в рейтинге легковесов UFC 11:02
Bloomberg: ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может затянуться... 11:01
Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации трудовых мигрантов 10:59

В Киеве у Рады собрались протестующие против обязательной вакцинации

На Украине в Киеве у здания Верховной рады 3 ноября собрались протестующие против обязательной вакцинации населения. Об этом сообщает «Страна.ua».

Силовые ведомства выстроились в коридор у входа на территорию парламента.

Акция протеста проходит под лозунгами «за восстановление правопорядка в Украине», «за запрет принудительной медицины», а также «за надлежащее образование наших детей».

До 10.30 по местному времени (11.30 мск) присутствующие планируют находиться у Рады и ждать депутатов.

Протестующими была заблокирована улица Грушевского возле кабмина. Также были замечены конфликты между полицией и участниками акции.

Все участвующие в митинге находятся без масок, уточняет издание. Данное условие является одним из правил акции против обязательной вакцинации.

Всего несколько сотрудников полиции регулируют движение. В общей сложности заблокировано почти 10 улиц.

Протестующих в центре украинской столицы пока никто не оттесняет.

Ранее в ВОЗ назвали причину массовой заболеваемости COVID-19 при вакцинации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть