В Киеве у Рады собрались протестующие против обязательной вакцинации

На Украине в Киеве у здания Верховной рады 3 ноября собрались протестующие против обязательной вакцинации населения. Об этом сообщает «Страна.ua».

Силовые ведомства выстроились в коридор у входа на территорию парламента.

Акция протеста проходит под лозунгами «за восстановление правопорядка в Украине», «за запрет принудительной медицины», а также «за надлежащее образование наших детей».

До 10.30 по местному времени (11.30 мск) присутствующие планируют находиться у Рады и ждать депутатов.

Протестующими была заблокирована улица Грушевского возле кабмина. Также были замечены конфликты между полицией и участниками акции.

Все участвующие в митинге находятся без масок, уточняет издание. Данное условие является одним из правил акции против обязательной вакцинации.

Всего несколько сотрудников полиции регулируют движение. В общей сложности заблокировано почти 10 улиц.

Протестующих в центре украинской столицы пока никто не оттесняет.

Ранее в ВОЗ назвали причину массовой заболеваемости COVID-19 при вакцинации.