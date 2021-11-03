Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тренер «Ювентуса» отказался запирать команду на базе после победы... 10:02
Пойманного в Астрахани члена банды Басаева отправили в СИЗО 09:52
В Москве пройдет второй розыгрыш квартир среди вакцинированных от COVID-19 09:51
«СтарХит»: Домогаров уходит из Театра Моссовета вслед за Сухоруковым 09:47
В ВОЗ назвали причину массовой заболеваемости COVID-19 при вакцинации 09:42
МВД Белоруссии признало экстремистским формированием интернет-ресурсы «Белсата» 09:40
Экс-владелец «Спартака» назвал судью матча «Ювентус» —... 09:38
Правительство упростило получение выплат для пострадавших в чрезвычайных... 09:30
В Магаданской области тушат природный пожар площадью около 360 гектаров 09:29
Игрок «Ювентуса» назвал победу над «Зенитом» «ответом... 09:21

Опубликовано видео задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева

В сети появилось видео задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани осужденного за бандитизм члена банды Басаева Магомеда Алханова. Соответствующий ролик опубликовал RT.

Мужчину обнаружили накануне, 2 ноября, в кафе благодаря местным жителям. Они заявили полиции, что в одном из заведений Астрахани находится человек, похожий на объявленного в розыск Алханова. Правоохранители задержали сбежавшего заключенного.

В конце октября стало известно, что Магомед Алханов сбежал из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки.

Алханова задержали в июне. В Следственном комитете сообщили, что в связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие намерено предъявить ему обвинение по таким статьям УК России, как вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Кроме того, в суд будет подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранительных органов, Алханов был причастен к нападению на псковских десантников в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть