Опубликовано видео задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева

В сети появилось видео задержания сбежавшего из психбольницы в Астрахани осужденного за бандитизм члена банды Басаева Магомеда Алханова. Соответствующий ролик опубликовал RT.

Мужчину обнаружили накануне, 2 ноября, в кафе благодаря местным жителям. Они заявили полиции, что в одном из заведений Астрахани находится человек, похожий на объявленного в розыск Алханова. Правоохранители задержали сбежавшего заключенного.

В конце октября стало известно, что Магомед Алханов сбежал из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки.

Алханова задержали в июне. В Следственном комитете сообщили, что в связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие намерено предъявить ему обвинение по таким статьям УК России, как вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Кроме того, в суд будет подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранительных органов, Алханов был причастен к нападению на псковских десантников в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.