В Омской области младенца подкинули на порог ковидного госпиталя

На крыльцо больницы, расположенной под Омском, подкинули новорожденного ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девочка была оставлена на входе в здание, где проходят лечение люди с COVID-19.

Инцидент произошел в деревне Саргатка. Ребенка заметили до того, как он успел замерзнуть на улице. Неизвестная бросила младенца и позвонила в звонок.

После того, как медсестра открыла дверь, она и обнаружила девочку под дверью. Как выяснилось, ребенок появился на свет совсем недавно, с момента рождения прошло не более пяти часов.

В скором времени брошенного ребенка осмотрели медики и оценили его состояние. Девочка здорова и весит свыше трех килограммов.

О произошедшем инциденте уже знают в местной полиции и ищут мать ребенка, оставленного на пороге ковидного госпиталя в Омской области.

Ранее полиция Москвы нашла отца брошенного в метро ребенка.