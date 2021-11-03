Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стас Пьеха объяснил, почему отказался от участия в «Холостяке» 10:04
Тренер «Ювентуса» отказался запирать команду на базе после победы... 10:02
Пойманного в Астрахани члена банды Басаева отправили в СИЗО 09:52
В Москве пройдет второй розыгрыш квартир среди вакцинированных от COVID-19 09:51
«СтарХит»: Домогаров уходит из Театра Моссовета вслед за Сухоруковым 09:47
В ВОЗ назвали причину массовой заболеваемости COVID-19 при вакцинации 09:42
МВД Белоруссии признало экстремистским формированием интернет-ресурсы «Белсата» 09:40
Экс-владелец «Спартака» назвал судью матча «Ювентус» —... 09:38
Правительство упростило получение выплат для пострадавших в чрезвычайных... 09:30
В Магаданской области тушат природный пожар площадью около 360 гектаров 09:29

В Омской области младенца подкинули на порог ковидного госпиталя

close
100%
Depositphotos

На крыльцо больницы, расположенной под Омском, подкинули новорожденного ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девочка была оставлена на входе в здание, где проходят лечение люди с COVID-19.

Инцидент произошел в деревне Саргатка. Ребенка заметили до того, как он успел замерзнуть на улице. Неизвестная бросила младенца и позвонила в звонок.

После того, как медсестра открыла дверь, она и обнаружила девочку под дверью. Как выяснилось, ребенок появился на свет совсем недавно, с момента рождения прошло не более пяти часов.

В скором времени брошенного ребенка осмотрели медики и оценили его состояние. Девочка здорова и весит свыше трех килограммов.

О произошедшем инциденте уже знают в местной полиции и ищут мать ребенка, оставленного на пороге ковидного госпиталя в Омской области.

Ранее полиция Москвы нашла отца брошенного в метро ребенка.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть