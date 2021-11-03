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Девочке сломали ключицу в детском саду в Челябинске

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Depositphotos

В одном из детских садов Челябинска девочке сломали ключицу. Об этом РЕН ТВ рассказала ее мать Ирина Шафикова.

По словам женщины, девочка жаловалась на боль в руке, когда отец забирал ее из детского сада, но родители в начале не придали этому значения.

«Ребенок зашел домой и рассказал, что воспитатель кинул ее на кровать во время сончаса», — рассказала Шафикова.

По словам женщины, ее дочь рассказала, что она капризничала, тогда воспитательница бросила ее на кровать и ребенок ударился плечом об деревяшку.

«Мы поехали в травмпункт. Сделали снимок, а там перелом ключицы», — уточнила мать девочки.

Шафикова добавила, что обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних, он обещал разобраться.

В детском саду в свою очередь заверили, что воспитательница работает в учреждении более десяти лет и просто не могла такого сделать.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция начала проверку после драки в детском саду № 55, в ходе которой один из детей чуть не задушил четырехлетнего мальчика.

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