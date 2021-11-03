На Украине обвинили США в предательстве из-за попыток наладить отношения с Россией

Курс администрации президента США Джо Байдена на нормализацию отношений с Россией может быть воспринят на Украине как предательства. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Портал указал на статью New York Times про переговоры между Москвой м Вашингтоном по кибербезопасности, направленные на снижение напряженности между двумя странами. Украинское издание отмечает, что подобные перемены произошли в политике после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по «Северному потоку — 2», могут расценить как новую зраду», — пишет портал.

Политолог Руслан Бортник в беседе с порталом указал на то, что непубличные консультации между Россией и США могут быть опасны для Украины.

«Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону — ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию ковиду, и национальных интересов по усилению США и России», — сказал он.

По мнению эксперта, Запад пытается отойти от конфронтации с Россией и найти условия для холодного мира, «в том числе часто и ценой Украины».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил о том, что Россия и США договорились информировать друг друга о касающихся двух стран инцидентах в сфере кибербезопасности.