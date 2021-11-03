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Wizz Air вернула в Будапешт летевший в Москву самолет после посадки в Киеве

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Global Look Press

Авиакомпания Wizz Air из-за неблагоприятных погодных условий была вынуждена отправить пассажиров рейса Будапешт-Москва обратно в аэропорт венгерской столицы после вынужденной посадки в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу венгерского лоукостера.

«Авиакомпания планировала вылет пассажиров в Москву, как только погода улучшится, однако по непредвиденным оперативным причинам пассажиров пришлось отправить обратно в Будапешт», — указано в заявлении авиакомпании.

Представитель лоукостера добавил, что пассажирам, которые пострадали в результате произошедшего, предложили вылететь в Москву другим рейсом или получить полный возврат денег за билеты.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было приостановлено в октябре 2015 года. С апреля 2019 года прекратилось также и нерегулярное авиасообщение. Между Россией и Украиной отсутствует и железнодорожное сообщение.

В октябре 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия готова восстановить авиасообщение с Украиной, если Киев сделает шаг навстречу.

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