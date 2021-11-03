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Двое человек погибло на концерте, посвященном музыкантам группы ABBA

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Noella Johansson/TT News Agency/Reuters

Двое человек погибли и еще один пострадал на концерте, посвященном музыкантам шведской поп-группы ABBA, сообщает BBC.

Инцидент произошел в концертном зале в шведском городе Уппсала. За 30 минут до начала представления на двух людей, стоящих в фойе, упал человек.

В результате погиб он сам и один из тех, на кого он приземлился. Третий человек получил травмы, не опасные для жизни, и был доставлен в больницу.

Ранее подобный инцидент произошел в ходе концерта американской рок-группы Phish в Сан-Франциско. Один человек погиб в результате падения с верхних этажей арены. Позднее стало известно о еще одном пострадавшем. При этом он упал на другого человека, в результате чего оба получили незначительные травмы. Обоих доставили в больницу.

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