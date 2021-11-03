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Пушков объяснил несостыковки в заявлении США об аварии американской подлодки

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Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что США могут пытаться скрыть правду об аварии американской атомной подводной лодки в Южно-Китайском море.

Так парламентарий прокомментировал заявление ВМС США о том, что неизвестный объект, с которым столкнулась подлодка Connecticut в Южно-Китайском море, оказался подводной горой.

Пушков выразил удивление, что, обладая новейшим гидроакустическим оборудованием, американцы не сумели найти подводную гору, хотя определять подобные объекты военные умели уже в 1970-е годы.

«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло недавно под водой недалеко от берегов Китая», — написал он.

В начале октября американская атомная подводная лодка USS Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом, в результате чего пострадали 11 моряков.

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