В МВД предложили освободить трудовых мигрантов от повторной обязательной дактилоскопии

МВД России разработало проект приказа, по которому предлагается освободить от повторной обязательной дактилоскопии трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших на срок более 90 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа.

Данную меру предлагается отменить в случае, если идентификация их личности по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени. Помимо этого, ведомство также предлагается освободить от обязательной повторной дактилоскопии в случае, если иностранцы и лица без гражданства приобретают российские гражданство.

О том, что все трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие на срок более 90 дней, с 29 декабря 2021 года должны будут проходить дактилоскопию, стало известно в начале августа. По данным замглавы МВД Александра Горового, мигранты в России в 2021 году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении правоохранителей.