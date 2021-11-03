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Обвиняемый в госизмене журналист Сафронов помещен в карцер в СИЗО «Лефортово»

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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, помещен в карцер в СИЗО «Лефортово» на трое суток. Как сообщили «Интерфаксу» в московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), это произошло из-за нарушения правил.

Сафронов помещен на трое суток в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере приклеил телеантенну к стене.

В ОНК также добавили: «Он пожаловался на то, что в карцер ему не позволили взять маску для сна, закрывающую глаза, и из-за яркого света ему трудно спать».

Сафронов рассказала, что в карцер также нельзя брать свои продукты, полученные в передаче, и находиться там в своей одежде. Сафронова одели в черную тюремную робу и брюки.

Карцер представляет из себя стандартную камеру, но койка там в дневное время пристегнута к стене, по словам Сафонова, раскладывается она только с 22:00 до 6:00.

Советник главы Роскосмоса и журналист Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Талантов.

Иван Сафронов был задержан в июле прошлого года. Против него возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет колонии. Следователи утверждают, что он работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку.

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