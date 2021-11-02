В Ираке почти 400 человек отравились фалафелем, есть погибшие

Почти 400 человек госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно фалафелем, в провинции Майсан на востоке Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Ранее сообщалось о 250 пострадавших.

«Отравились 390 граждан, большинство выписаны из больниц. 17 человек остаются в отделении интенсивной терапии, их состояние критическое», — заявили в департаменте. По данным ведомства, один человек скончался.

Местные власти начали расследование по факту случившегося. К настоящему времени по решению суда задержан владелец ресторана и шестеро других подозреваемых.

«Я собственными глазами наблюдал, когда иногда покупал хлеб с фалафелем или шаурму, как пот, льющийся у рабочих, готовящих их, смешивается с ингредиентами», — заявил местный житель Sky News Arabia.

Также сообщается, что местные жители разгромили ресторан, где якобы подавали испорченное блюдо. Люди в соцсетях также критиковали медленные темпы привлечения к ответственности владельцев и сотрудников ресторана, требуя наложения на них самых суровых санкций.

Ранее стало известно про массовое отравление российских туристов в Хургаде. Все пострадавшие жили в одном отеле — AMC Royal Hotel. У всех постояльцев были одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет. В Минтуризме Египта прокомментировали инцидент с отравившимися — среди них оказались не только россияне, но и граждане других государств. .