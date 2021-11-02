Главу Белогорска Игоря Ипатко задержали в Крыму при получении взятки

Сотрудники ФСБ задержали главу администрации Белогорска Игоря Ипатко. Об этом сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

Отмечается, что градоначальника задержали с поличным при получении взятки.

«Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией – это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — отметил Аксенов.

Ранее на два месяца арестовали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми и руководителя администрации главы региона Михаила Порядина. Его обвинили в хищении 85 млн рублей. Порядин вину в совершении преступления не признал.

Также стало известно, что в Амурской области арестовали начальника отдела регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России.