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Pizza Hut извинились перед клиентом за «сексуальный кетчуп»

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u/sockhead99/Reddit

Американца Адриана Шонна, сходившего в ресторан сети быстрого питания Pizza Hut, возмутила надпись «Встряхнуть, сжать и впрыснуть» на томатном соусе, стоящем на столах в заведении. Как сообщает The Sun, спустя неделю после общественного резонанса, вызванного этой историей, фастфуд принес свои извинения за моральный ущерб, принесенный Шонну.

Мужчина записал видео, которое выложил в социальных сетях, сообщивший, что обеспокоен тем, что в позиционирующим себя как семейное кафе, на кетчупах надпись «словно созданная для приложения для свингеров».

«Я могу извиниться, если вы были оскорблены или расстроены во время вашего недавнего визита в ресторан нашей сети. Пожалуйста, знайте, что мы не намерены заставлять кого-либо из наших гостей чувствовать себя некомфортно. Формулировка на нашем кетчупе не предназначена для оскорбления и мы очень сожалеем, если это было истолковано таким образом. В течение некоторого времени так маркируются все бутылки кетчупа в наших ресторанах, и я могу только извиниться, если это повлияло на ваш опыт в нашей ресторане», — сообщил представитель Pizza Hut.

Тем не менее, Шонн оказался недоволен ответом, и заявил что обратился к депутату парламента, попросив заставить сеть фастфуда поменять надпись на кетчупе.

Ранее сообщалось о пассажире самолета, возмутившегося слишком длинными волосами соседки.

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