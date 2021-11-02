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Пассажиров рейса, застрявшего в Нижнем Новгороде, выпустили из самолета спустя 7 часов ожидания

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Типичный Нижний Новгород/Вконтакте

Пассажирка рейса Минеральные воды — Москва, застрявшего в Нижнем Новгороде из-за тумана в столице, Майя в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ей пришлось ехать до Москвы на такси за свой счет после семичасового ожидания на борту.

«Мы подняли такой кипиш, приехала скорая. Нашли трап, а автобус долго не давали, сказали, что сломались. Не кормили, не поили, держали 7-8 часов — с 10 утра и вот полчаса назад только выпустили. И сказали, что не знают, когда улетим. Детей десять было, младенец был. Не давали еды, и купить нечего было, только воду и то, говорили, что заканчивается. После того, как вышли, сказали: «Забирайте сумки, долго еще не улетим». Топлива нет. И нам пришлось на такси за свой счет уезжать в Москву за 15.000 рублей. У многих рейсы с пересадками, выбора нет», — сказала она.

Майя добавила, что пыталась, как и другие пассажиры, дозвониться до авиакомпании UTair, но тщетно. При этом, по ее словам, бортпроводники вели себя вежливо, поскольку «у них это в первый раз», а пилот уведомлял, что общается с аэропортом.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщал, что пассажиров, направлявшихся из столицы республики Саха Якутска в Москву, более шести часов держат запертыми в самолете в Нижнем Новгороде. «Подъем» отмечал, что в воздушной гавани Нижнего Новгорода уже собралась пробка из самолетов.

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