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Видео с котом, катающимся с детской горки, умилило пользователей сети

Видео с котом из Сингапура, катающимся с детской горки, умилило пользователей соцсетей, пишет издание Mothership. Пока одни люди не могут перестать пересматривать ролик, другие хотят быть на месте беззаботного питомца.

Развлекающегося кота сняли на видео на одной из детских площадок. Дождавшись, когда люди уйдут, животное облюбовало детскую горку. Питомец, который, возможно, бездомный, забегал на нее, а потом скатывался вниз.

Зрители оценили снятый ролик и безмятежность кота. Впрочем, среди комментаторов нашлись и те, кто теперь переживают за судьбу животного. Люди пытаются узнать, где находится эта площадка, чтобы приехать туда и забрать питомца или поиграть с ним.

«Где эта площадка? Хочу поиграть с этим котом», — написал один из зрителей.

Ранее пользователей сети рассмешила фотография кошки, которая сидит между двух зеркал. Из-за оптической иллюзии кажется, что голова животного больше, чем есть.

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