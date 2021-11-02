Москву после «радиационного» тумана ждет потепление

Москву после так называемого «радиационного» тумана, накрывшего столицу и Подмосковье в ночь на вторник, 2 ноября, ждет потепление, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на руководителя группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александра Ганьшина.

«Радиационным» туман называется потому, что охлаждение поверхности земли за счет теплового излучения называется радиационным. Такие туманы возникают в ясную теплую погоду, когда за день земля значительно нагревается, а за ночь — резко охлаждается.

В среду, 3 ноября, ожидается потепление до +9°C и небольшой дождь.

Ранее в экстренных службах объяснили причины появления запаха гари в Москве.

Опустившийся накануне на столичный регион густой туман нарушил работу московских аэропортов: из-за минимальной видимости задержаны или отменены более 200 рейсов. Ожидается, что туман рассеется в Москве и Подмосковье к 14-15 часам 2 ноября. Экстренные и метеорологические службы обращают внимание, что это естественное метеорологическое явление, которое не имеет отношения к запаху гари и дыму в некоторых населенных пунктах.