До 23 выросло число погибших в результате нападения на госпиталь в Кабуле

Число погибших в результате нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 23, пострадали 50 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в больнице.

«В результате атаки погибли 23 человека, 50 пострадали», — сообщил источник агентства.

По данным РИА «Новости» все напавшие на госпиталь в афганской столице боевики ликвидированы, один из них совершил самоподрыв.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

Два взрыва прогремели рядом с военным госпиталем в Кабуле, после чего началась стрельба.

Ранее сообщалось, что 20 октября два человека погибли, 12 получили ранения в результате произошедшего теракта в Кабуле. Отмечается, что семь пострадавших были доставлены в больницу «Ибн-Сина», еще пять человек — в столичную больницу неотложной медицинской помощи.

По данным МВД Афганистана, двое подозреваемых в осуществлении теракта задержаны. В настоящее время правоохранители продолжают вести следственные мероприятия.