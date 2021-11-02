Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Посольство России в Южном Судане выясняет обстоятельства крушения... 15:38
В «Монако» оценили вероятность перехода Головина в английский клуб 15:37
В Донбассе обнаружены несколько массовых захоронений мирных жителей 15:35
Ан-26 с россиянами на борту разбился в Южном Судане 15:32
Radiohead выпустили видео на свой старый хит «Follow me Around» 15:32
Москву после «радиационного» тумана ждет потепление 15:26
Комментатор перечислил схожие решения Карпина и Черчесова 15:26
На Филиппинах Netflix удалил два эпизода сериала из-за территориального спора 15:19
Продажи растительного мяса в России выросли в 4 раза 15:17
«Газпром» отказался бронировать допмощности по транзиту газа... 15:16

Северокорейских фермеров отправили в трудовые лагеря за недостачу кукурузы

close
100%
Cha Song Ho/AP

Нескольких фермеров из Северной Кореи отправили в трудовые лагеря за то, что они не отдали кукурузу, предназначенную для государственных поставок, сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, северокорейские чиновники проводят массовые обыски в фермерских хозяйствах на фоне нехватки продовольствия. Ожидается, что в 2021 году урожай в КНДР будет на 20% ниже, чем год назад. Специалисты связывают это с закрытием границ с Китаем.

Фермерам было приказано отдавать на нужды правительства 60% своего урожая. В условиях надвигающегося кризиса многие земледельцы попытались скрыть продовольственные запасы от инспекторов.

«Несколько дней назад пять фермеров были пойманы во время неожиданной проверки. Каждый из них был приговорен к пяти месяцам исправительно-трудового лагеря. Центральный комитет приказал, чтобы урожай был собран вовремя, чтобы ни одно зерно не потерялось», — сообщают источники.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал сограждан поменьше есть до 2025 года из-за нехватки продовольствия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть