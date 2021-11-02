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Под Петербургом задержали 13 иностранцев, пытавшихся нелегально попасть в Финляндию

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Более 10 иностранцев было задержано в Выборгском районе Ленобласти за нарушение пограничного режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей погрануправления ФСБ по области.

«За истекшую неделю пресечено пять попыток незаконного пересечения государственной границы России 13 иностранными гражданами, среди которых выходцы из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик», — пояснили в ведомстве.

Как установлено службой безопасности, у задержанных иностранцев не было документов, разрешающих на законных основаниях пересечь границу.

Также стало известно, что задержанные искали «лучшие условия жизни» и хотели попасть в Финляндию. У мужчин были рюкзаки с продуктами и теплыми вещами.

12 задержанных привлекли к административной ответственности. В связи с чем им определи штрафы и принудительно выдворили из страны, закрыв возможность въезда на пять лет. Один нарушитель был помещен под стражу.

За октябрь в общей сложности подтверждено более 600 случаев нарушения российского законодательства в пограничной сфере.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития оценили инициативу отказаться от мигрантов на стройках в Москве.

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