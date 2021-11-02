Минздрав планирует отложить введение новых правил выдачи медсправок для водителей

Министерство здравоохранения России планирует отложить сроки вступления в силу новых правил выдачи медсправок для водителей с 1 января до 1 марта 2022 года, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По новым правилам, проведение лабораторных исследований в рамках медосвидетельствования будет проводиться только в отношении групп риска — в нее входят водители с клиническими признаками наркологической зависимости, а также водители, получившие удостоверения после окончания срока его лишения.

Ранее были названы изменения в правилах выдачи справок российским водителям.

Претендентам на водительские права нужно будет пройти лабораторные исследования крови и мочи. Они выявят возможные симптомы состояния, являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Перечень противопоказаний включает в себя ряд диагнозов. Кроме того, за врачом также остается право направить гражданина на дополнительные исследования.