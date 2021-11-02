Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации неприемлема

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов вакцинации от коронавируса неприемлема и должна караться по закону. Об этом представитель Кремля заявил на пресс-конференции с журналистами.

«В целом, здесь же неважно речь о подделке каких сертификатов идет? Любая подделка должна караться по закону», — сказал Песков.

По его слова, в РФ подделка COVID-сертификатов — это предмет «особой озабоченности правоохранительных органов».

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) ожидает, что в России и других странах, в которых зафиксированы случаи продажи электронных сертификатов вакцинации на теневых площадках в сети, будут приняты соответствующие меры. Поводом к реагированию со стороны ЕС стало сообщение о том, что кибермошенники предлагают в даркнете российским пользователям поддельные европейские COVID-сертификаты. Отмечается, что в даркнете на русском и английском языках есть объявления, в которых продавцы гарантируют, что европейские COVID-сертификаты подлинны.