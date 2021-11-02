В экстренных службах объяснили причины появления запаха гари в Москве

Сжигание мусора, древесных отходов, а также погодные условия привели к появлению запаха гари в Московском регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье», — сказал собеседник агентства.

Предварительной причиной называется сжигание мусора и порубочных остатков, а также погодные условия — повышенная влажность, отсутствие ветра.

По данным источника агентства, за прошедшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано около 30 точек, где сжигали мусор, древесные отходы и сухую траву.

Уточняется, что проводится непрерывный мониторинг экологической обстановки в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что опустившийся накануне на столичный регион густой туман нарушил работу московских аэропортов: из-за минимальной видимости задержаны или отменены более 200 рейсов. Ожидается, что туман рассеется в Москве и Подмосковье к 14-15 часам 2 ноября. Экстренные и метеорологические службы обращают внимание, что это естественное метеорологическое явление, которое не имеет отношения к запаху гари и дыму в некоторых населенных пунктах.