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Ветеран ФСИН рассказал о проблемах цифровизации тюрем

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Внедрить систему искусственного интеллекта нужно было давно, однако она потребует больших затрат. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ветеран ФСИН, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко, комментируя цифровизацию российских тюрем, включающую в себя появление системы распознавания лиц заключенных и сотрудников.

«Планы использовать искусственный интеллект в колониях не связаны с последними инцидентами. Насколько я знаю они потребуют больших затрат и денежных, и организационных. Нужны люди, которые смогут эффективно эксплуатировать систему, нужно приучить оперативников, режимников пользоваться результатами работы этой системы. Это не дело одного дня», — рассказал он.

По словам Макеенко, использовать искусственный интеллект в тюрьмах собираются только сейчас в связи с изменением руководства в уголовно-исполнительной системе.

«В уголовно-исполнительной системе на руководящие должности пришли люди, которые сформировались как специалисты в компьютерную эпоху. В нулевые годы, когда руководили люди, пришедшие в уголовно-исполнительную систему в 80-е годы, у них образ мышления был другой. Это беда образования нашего, в учебных заведениях готовят специалистов до уровня замначальника колонии или следственного изолятора. Часто руководят люди, которые формально заканчивали курсы повышения квалификации, но это никак не было связано с их дальнейшим карьерным ростом. В личном деле могут лежать какие-то дипломы, а остальное уже никого не волнует. Отсюда все эти безобразия, которые время от времени вспыхивают», — пояснил Макеенко.

Он отметил, что система распознавания лиц заключенных и сотрудников поможет предотвратить появление «незаконных связей» в тюрьмах.

«Я об этом лет 20 говорил, потому что как раз учреждения уголовно-исполнительной системы могли бы стать хорошим полигоном для отработки таких систем. Там можно легко снять данные всех обитателей, как осужденных, так и сотрудников. Это было бы очень хорошей общей превенцией, чтобы не допускать незаконных связей, подготовительных действий по созданию группировок, незаконных контактов между осужденными. А так, сразу можно будет отследить передвижения каждого человека. Люди 20 раз будут думать делать что-то или нет. В сочетании с борьбой с преступными элементами и представителями организованного преступного мира, это было бы очень здорово. Как раз тот самый случай, когда вложенные деньги дадут очень хороший результат. Сейчас личного состава маловато, он не всегда дисциплинированный и квалифицированный, поэтому есть широкие возможности для незаконной деятельности, как представителей преступных группировок, так и просто недобросовестных сотрудников. А так, допустим, каждый сотрудник будет знать, что каждый его шаг контролируется. При любом служебном расследовании могут поднять видеозаписи. Давно пора было», — заключил ветеран ФСИН.

Ранее стало известно, что в 380 российских тюрьмах могут появиться четыре новые системы искусственного интеллекта. Одной из них будет «Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осуждённого для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта». Она позволит распознавать лица заключенных и сотрудников, а также выявлять нетипичное поведение в исправительных учреждениях.

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