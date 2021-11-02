Минобороны отправило в Тульскую область более 100 военных медиков

Министерство обороны отправило в Тульскую область более 100 военных медиков для поддержки гражданских специалистов в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией», — указано в сообщении.

Военные медики для помощи гражданским специалистам и лечения больных COVID-19 будут направлены из различных подразделений Вооруженных сил России — Западного, Восточного и Южного военных округов, Северного флота, РВСН и Воздушно-десантных войск.

Ранее в Хакасию прибыли военные медики для помощи в борьбе с COVID-19.

До этого Минобороны России передало регионам более 280 тонн сжиженного кислорода.