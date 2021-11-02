Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Булыкин считает, что Дзюба смог бы помочь сборной России 07:54
В Тольятти мать умышленно морила голодом новорожденного 07:51
В СБУ заявили, что Россия проиграет войну с Украиной 07:48
В Раде отреагировали на допинговый скандал в украинском спорте 07:43
В КПРФ не исключили, что лось, в убийстве которого подозревают Рашкина, был... 07:39
В Сочи два человека погибли и пятеро ранены в ДТП с микроавтобусом 07:36
Комментатор Генич раскритиковал Карпина за слова о капитанской повязке 07:33
Тело бывшего судьи обнаружили сожженным на кладбище под Томском 07:24
Эколог разъяснил появление сильного тумана в Москве 07:22
Россиянам рассказали, как вырастить арбузы дома зимой 07:07

Мясников рассказал о неожиданной причине кашля

close
100%
РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о существовании в ушном канале кашлевых рецепторов. Об этом он сообщил в эфире телеканала »Россия 1».

Он отметил, что причиной кашля может оказаться инородное тело в ухе.
Телеведущий привел пример из своей врачебной практики: к нему пришел пациент, который «обошел всех врачей» и потратил огромные деньги на обследование, но так и не смог найти причину недуга.

«Мы у него нашли в ухе жесткий-жесткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и все прошло», — рассказал Мясников.

Он подчеркнул, что кашлевые рецепторы также располагаются в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

Ранее Мясников заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга.

Мясников утверждает, что необходимо внимательно отнестись к тому, если при употреблении пищи во рту появляется необычный привкус горького, кислого или металлического.

Причиной этому может послужить защемленный нерв, рассказал врач.
Он добавил, что появление привкуса может проявиться из-за приема лекарств, например, некоторых антибиотиков и препаратов от давления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть