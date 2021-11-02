Мясников рассказал о неожиданной причине кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о существовании в ушном канале кашлевых рецепторов. Об этом он сообщил в эфире телеканала »Россия 1».

Он отметил, что причиной кашля может оказаться инородное тело в ухе.

Телеведущий привел пример из своей врачебной практики: к нему пришел пациент, который «обошел всех врачей» и потратил огромные деньги на обследование, но так и не смог найти причину недуга.

«Мы у него нашли в ухе жесткий-жесткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и все прошло», — рассказал Мясников.

Он подчеркнул, что кашлевые рецепторы также располагаются в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

Ранее Мясников заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга.

Мясников утверждает, что необходимо внимательно отнестись к тому, если при употреблении пищи во рту появляется необычный привкус горького, кислого или металлического.

Причиной этому может послужить защемленный нерв, рассказал врач.

Он добавил, что появление привкуса может проявиться из-за приема лекарств, например, некоторых антибиотиков и препаратов от давления.